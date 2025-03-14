عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الاتحاد الأوروبي يقترح مساعدات عسكرية لأوكرانيا هذا العام بقيمة لا تقل عن 20 مليار يورو وقد تصل لـ40.



وأوضحت القناة نقلا عن رويترز، أن مقترح الاتحاد الأوروبي يدعو إلى اتفاق زعمائه على توفير مليوني قذيفة مدفعية لأوكرانيا هذا العام.



وجاء أيضًا أن مقترح الاتحاد الأوروبي ينص على أن كل دولة فيه ستقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وفق وزنها الاقتصادي.



بوتين: نؤيد وقف إطلاق النار لكن بشروط



من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أنه "يؤيد" وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في أوكرانيا، معتبرًا أن مقترح الهدنة الأمريكي "جيد" لكنه يتضمن بعض "الخلافات الدقيقة".

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح بوتين أن "وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا سيكون مفيدًا لأوكرانيا نظرًا لوضعها الحالي على الأرض"، مضيفًا أن موسكو تتفهم حاجة كييف لهدنة، لكن "يجب أيضًا النظر في ما يحدث في كورسك"، في إشارة إلى الوضع الأمني في المناطق الحدودية الروسية.

وأكد بوتين أن أي هدنة يجب أن تقود إلى "سلام دائم"، مشيرًا إلى إمكانية مناقشة هذه المسألة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب.

ترامب: الأجواء إيجابية

على الجانب الأمريكي، عبّر الرئيس دونالد ترامب عن ارتياحه لنتائج المحادثات الأولية التي أجراها وفد أمريكي في موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا.

وخلال لقائه بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، في واشنطن، الخميس، أشار ترامب إلى ورود "أنباء إيجابية" عن سير المفاوضات مع روسيا، مؤكدًا أن بلاده تسعى لإيجاد تسوية عادلة ومستدامة للنزاع.