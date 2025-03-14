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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير خارجية أوكرانيا: وافقنا على مقترح أمريكا لوقف إطلاق النار وبوتين يضع شروطا

أوكرانيا
أوكرانيا
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبها قال “وافقنا على مقترح أمريكا لوقف إطلاق النار بينما بوتين يضع شروطا لقبوله”.


بوتين: نؤيد وقف إطلاق النار لكن بشروط

 

من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "يؤيد" وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في أوكرانيا، معتبرًا أن مقترح الهدنة الأمريكي "جيد" لكنه يتضمن بعض "الخلافات الدقيقة".

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح بوتين أن "وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا سيكون مفيدًا لأوكرانيا نظرًا لوضعها الحالي على الأرض"، مضيفًا أن موسكو تتفهم حاجة كييف لهدنة، لكن "يجب أيضًا النظر في ما يحدث في كورسك"، في إشارة إلى الوضع الأمني في المناطق الحدودية الروسية.

وأكد بوتين أن أي هدنة يجب أن تقود إلى "سلام دائم"، مشيرًا إلى إمكانية مناقشة هذه المسألة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب.

ترامب: الأجواء إيجابية  
على الجانب الأمريكي، عبّر الرئيس دونالد ترامب عن ارتياحه لنتائج المحادثات الأولية التي أجراها وفد أمريكي في موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا.

وخلال لقائه بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، في واشنطن، الخميس، أشار ترامب إلى ورود "أنباء إيجابية" عن سير المفاوضات مع روسيا، مؤكدًا أن بلاده تسعى لإيجاد تسوية عادلة ومستدامة للنزاع.

أوكرانيا بوتين وزير خارجية أوكرانيا القاهرة الإخبارية الرئيس الروسي

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