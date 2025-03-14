لهذا الموعد.. 135 فرصة عمل في هذه التخصصات

دائمًا ما تسعى الدولة المصرية إلى توفير فرص عمل للمواطنين المصريين سواء للعمل داخل مصر أو فتح أسواق عمل جديدة لهم خارج مصر، حيث تسعى وزارة العمل إلى التواصل مع شركات القطاع الخاص سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها لتوفير وظائف للشباب بهدف القضاء على البطالة، والرفع من المستويات الاجتماعية والمادية للشباب الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف.

فرصة عمل للصيادلة

تجسيدًا لجهود وزارة العمل في إيجاد العديد من فرص العمل لتوظيف الشباب، قامت الوزارة بتوفير فرص عمل للصيادلة وعدد من التخصصات الأخرى بإحدى شركات القطاع الخاص.

جاء في إعلان وزارة العمل ضمن نشرة الوظائف التي تعلن عنها الوزارة بصفة شهرية، عن توفيرها لعدد 135 فرصة عمل للصيادلة، كما أوضح الإعلان أن العمل لدى إحدى الشركات المالكة لعدد من الصيدليات وسيصل المرتب الشهري إلى 9400 جنيهًا شهريًا.

الوظائف المتاحة

فيما يخص الوظائف المتاحة، أعلنت النشرة الصادرة من وزارة العمل أنها تشمل:

- مطلوب عدد (30) صيدلي حديث التخرج، حيث سيبدأ الراتب من 9400 جنيهًا.

- مطلوب عدد (50) مندوب توصيل، على أن يكون المتقدم لديه خبرة لمدة عام، وسيتراوح الراتب من 8500 إلى 9000 جنيهًا.

- مطلوب عدد (10) معاون خدمة، على أن يكون المتقدم لديه خبرة لمدة 6 أشهر.

- مطلوب عدد (30) صيدلي مساعد، تتاح هذه الوظيفة للجنسين، على أن يكون المتقدم لديه خبرة لمدة عام، وسيتراوح الراتب من 6000 إلى 8500 جنيهًا.

- مطلوب عدد (10) كول سنتر، على أن يكون المتقدم لديه خبرة لمدة عام، وسيتراوح الراتب من 6500 إلى 8500 جنيهًا.

- مطلوب عدد (5) خدمة عملاء، على أن يكون المتقدم لديه خبرة لمدة 6 أشهر، وسيتراوح الراتب من 6500 إلى 7000 جنيهًا.

طريقة التقديم

أشار إعلان وزارة العمل إلى قيام الراغبين في التقديم للحصول على تلك الوظائف الجديدة من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، أو من خلال مديريات العمل الواقعة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت، علمًا بأن التقديم متاح خلال شهر مارس الجارى.