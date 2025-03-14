قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع وإصابة5 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بمدينة بدر
ألفت إمام لـ صدي البلد: مسلسل كامل العدد 3 يناقش مشكلات الجيل الحالي
باحث سياسي: نتنياهو في حالة تخبط ويسعى للحفاظ على ائتلافه الحكومي
مقترح ويتكوف.. خطة أمريكية يحملها مبعوث ترامب إلى إسرائيل وحماس
خطفت الأنظار بظهورها مع أحمد سعد.. 10 صور ومعلومات عن أنتيجوني المغنية
ليلة رمضانية تطوي الخلاف.. مرتضى منصور وأحمد شوبير يتصالحان| تفاصيل ما حدث
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع مؤقت
انتداب المعمل الجنائي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في حريق المعامل المركزية بالصحة
وزيرا التضامن والتعليم يتفقدان برنامج التغذية المدرسية لبنك الطعام | صور
روشتة لإفطار صحي ومناسب لمريض السكر في رمضان
لتنمية الثروة الحيوانية.. إصدار تراخيص لإقامة مشروعات ومزارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لهذا الموعد.. 135 فرصة عمل في هذه التخصصات

لهذا الموعد.. 135 فرصة عمل في هذه التخصصات
لهذا الموعد.. 135 فرصة عمل في هذه التخصصات
ولاء خنيزي

دائمًا ما تسعى الدولة المصرية إلى توفير فرص عمل للمواطنين المصريين سواء للعمل داخل مصر أو فتح أسواق عمل جديدة لهم خارج مصر، حيث تسعى وزارة العمل إلى التواصل مع شركات القطاع الخاص سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها لتوفير وظائف للشباب بهدف القضاء على البطالة، والرفع من المستويات الاجتماعية والمادية للشباب الراغبين في الالتحاق بتلك الوظائف.

فرصة عمل للصيادلة

تجسيدًا لجهود وزارة العمل في إيجاد العديد من فرص العمل لتوظيف الشباب، قامت الوزارة بتوفير فرص عمل للصيادلة وعدد من التخصصات الأخرى بإحدى شركات القطاع الخاص.

جاء في إعلان وزارة العمل ضمن نشرة الوظائف التي تعلن عنها الوزارة بصفة شهرية، عن توفيرها لعدد 135 فرصة عمل للصيادلة، كما أوضح الإعلان أن العمل لدى إحدى الشركات المالكة لعدد من الصيدليات وسيصل المرتب الشهري إلى 9400 جنيهًا شهريًا.

الوظائف المتاحة

فيما يخص الوظائف المتاحة، أعلنت النشرة الصادرة من وزارة العمل أنها تشمل:

- مطلوب عدد (30) صيدلي حديث التخرج، حيث سيبدأ الراتب من 9400 جنيهًا.

- مطلوب عدد (50) مندوب توصيل، على أن يكون المتقدم لديه خبرة لمدة عام، وسيتراوح الراتب من 8500 إلى  9000 جنيهًا.

- مطلوب عدد (10) معاون خدمة، على أن يكون المتقدم لديه خبرة لمدة 6 أشهر.

- مطلوب عدد (30) صيدلي مساعد، تتاح هذه الوظيفة للجنسين، على أن يكون المتقدم لديه خبرة لمدة عام، وسيتراوح الراتب من 6000 إلى 8500 جنيهًا.

- مطلوب عدد (10) كول سنتر، على أن يكون المتقدم لديه خبرة لمدة عام، وسيتراوح الراتب من 6500 إلى 8500 جنيهًا.

- مطلوب عدد (5) خدمة عملاء، على أن يكون المتقدم لديه خبرة لمدة 6 أشهر، وسيتراوح الراتب من 6500 إلى 7000 جنيهًا.

طريقة التقديم 

أشار إعلان وزارة العمل إلى قيام الراغبين في التقديم للحصول على تلك الوظائف الجديدة من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، أو من خلال مديريات العمل الواقعة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت، علمًا بأن التقديم متاح خلال شهر مارس الجارى.

فرصة عمل فرص عمل الصيادلة شركات القطاع الخاص وزارة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعم التموين الجديدة

48 ساعة وتنتهي زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

عودة التوقيت الصيفي 2025

قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟

الأهلي

حالة غضب بين لاعبي الأهلي بسبب الانسحاب من مباراة القمة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي والأوراق المطلوبة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي .. والأوراق المطلوبة

القيعي

الأهلي لم ينسحب.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن مباراة القمة

اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية بوسط البلد

اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية بوسط البلد

الأهلي والزمالك

موعد اعلان العقوبات على الأهلي بعد الانسحاب من القمة أمام الزمالك

ترشيحاتنا

ناصر منسي

موقف ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحة غدا في كأس مصر

ريال مدريد

قد يدفعون الثمن.. سيدورف يهاجم لاعبي ريال مدريد

ميسي

منافس الأهلي.. ميسي يقود إنتر ميامي إلى ربع نهائي كأس الكونكاكاف

بالصور

خطفت الأنظار بظهورها مع أحمد سعد.. 10 صور ومعلومات عن أنتيجوني المغنية

أنتيجوني
أنتيجوني
أنتيجوني

فطارك عندنا.. لازانيا بالخضروات مع البطاطس الحارة

لازانيا
لازانيا
لازانيا

منافسة BMW جران كوبيه.. سيارة مرسيدس CLA موديل 2026 الكهربائية الجديدة

مرسيدس CLA
مرسيدس CLA
مرسيدس CLA

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المخلل على فطار رمضان

مخلل
مخلل
مخلل

فيديو

غادة ابراهيم

ممكن أمثل بالحجاب ووشي راس مالي.. تصريحات غادة إبراهيم في أوضة ضلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد