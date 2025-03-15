مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تزايدت عمليات البحث حول مدى صحة أنباء تبكير موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025، خاصة أن الموعد المعتاد للصرف يتزامن مع الإجازة الرسمية وهو ي إبريل ثالث أيام العيد.

هل سيتم تبكير صرف معاش أبريل 2025؟

حتى الآن، لم تعلن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أي قرارات رسمية بشأن تقديم موعد صرف المعاشات، مما يعني أن عملية الصرف ستتم وفقًا للجدول الزمني المعتاد، بدءًا من 1 أبريل 2025 وتستمر حتى نهاية الشهر، ليستفيد منها أكثر من 13 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية.

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

زيادة جديدة في المعاشات اعتبارًا من يوليو 2025

في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستواهم المعيشي، كشف وزير المالية أحمد كجوك عن أن صندوق التأمينات والمعاشات يعمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لقرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، على أن يتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوليو 2025،وأوضح أن جميع التفاصيل الخاصة بهذه الزيادة سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

طرق صرف معاشات أبريل 2025

تتيح الجهات المختصة عددًا من الوسائل المختلفة لصرف المعاشات، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتشمل هذه الوسائل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

فروع البنوك التي تقدم خدمات صرف المعاشات.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

المحافظ الإلكترونية مثل "فودافون كاش" و"أورنج موني"، لتوفير خدمة إلكترونية سهلة للمستفيدين.

منافذ شركة فوري التي تتيح الصرف بسهولة ومرونة.

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش أو أي تحديثات جديدة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك عبر إدخال الرقم القومي للحصول على جميع التفاصيل المتعلقة بالمبلغ المستحق وموعد الصرف.

خدمة "سلفة المعاش"

يتيح البريد خدمة "سلفة المعاش" التي تم إطلاقها في وقت سابق ، والتي تتيح لأصحاب المعاشات إمكانية صرف مستحقاتهم قبل الموعد الرسمي المحدد لصرف المعاشات،في خطوة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاشات.

تأتي هذه الخدمة في إطار سعي البريد المصري لتقديم حلول مالية مبتكرة توفر سيولة نقدية للمستفيدين دون الحاجة إلى انتظار بداية الشهر.

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

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مع اقتراب عيد الفطر المبارك، والذي يبدأ في 30 مارس الجاري، ترددت أنباء حول تقديم موعد صرف معاشات شهر إبريل تيسيرًا على المواطنين، إلا أنه حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي من الجهات المختصة بشأن تبكير موعد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية، والتي يستفيد منها أكثر من 11.5 مليون مستفيد، بينهم أصحاب المعاشات وورثتهم.

ورغم عدم صدور قرار رسمي بتقديم موعد الصرف، إلا أن البريد المصري يتيح عبر خدمته الجديدة "سلفة المعاش" إمكانية حصول المستفيدين على جزء من معاشاتهم قبل الموعد الرسمي، وفقًا لشروط وضوابط محددة.

ما هي خدمة "سلفة المعاش"؟

تعد "سلفة المعاش" خدمة جديدة تقدمها شركة خزنة بالتعاون مع البريد المصري، وتهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المعاشات لصرف جزء من مستحقاتهم قبل بداية الشهر، وتتيح هذه الخدمة للعميل الحصول على معاشه في أي وقت خلال الشهر، وليس بالضرورة الانتظار حتى موعد الصرف الرسمي، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط تصل إلى ستة أشهر.

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

وتوفر هذه الخدمة حلًا عمليًا لكثير من المستفيدين لصرف المستحقات قبل الموعد المحدد، مما يجنبهم اللجوء إلى الاقتراض أو البحث عن مصادر تمويل أخرى.

شروط الاستفادة من خدمة "سلفة المعاش"

للاستفادة من خدمة "سلفة المعاش"، حدد البريد المصري مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لدى العميل، وهي:

يجب أن يكون الحد الأدنى لقيمة المعاش 2,500 جنيه.

إذا كان المعاش يتراوح بين 2,500 و2,999 جنيهًا، يمكن لصاحب المعاش الحصول على ما يصل إلى ضعف قيمة معاشه مقدمًا.

إذا كان المعاش 3,000 جنيه أو أكثر، يمكن لصاحب المعاش الحصول على ما يصل إلى ثلاثة أضعاف المعاش.

يتم سداد المبلغ المقدم على أقساط تصل إلى ستة أشهر.

يجب أن يكون العميل يمتلك حسابًا فضيًا للمعاشات وبطاقة "ميزة" للمعاشات بالبريد المصري، مع انتظام تحويل المعاش إلى الحساب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

طريقة الاشتراك في الخدمة

أتاحت هيئة البريد المصري الاشتراك في خدمة "سلفة المعاش" من خلال التوجه إلى أقرب مكتب بريد، حيث تتوفر الخدمة في جميع الفروع، كما يمكن الاستفسار عن الخدمة عبر:

الاتصال برقم خدمة عملاء خزنة: 19524

التواصل عبر تطبيق "واتساب" على الرقم: 01005759825

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

تفاصيل الرسوم والمصاريف الإدارية

تفرض الخدمة رسومًا شهرية تختلف وفقًا لقيمة السلفة المطلوبة، وجاءت الرسوم كالتالي:

250 جنيهًا: 10 جنيهات رسوم طلب شهريًا.

500 جنيه: 15 جنيهًا رسوم طلب شهريًا.

1,000 جنيه: 30 جنيهًا رسوم طلب شهريًا.

1,500 جنيه: 45 جنيهًا رسوم طلب شهريًا.

3,000 جنيه: 90 جنيهًا رسوم طلب شهريًا.

4,500 جنيه: 135 جنيهًا رسوم طلب شهريًا.

6,000 جنيه: 180 جنيهًا رسوم طلب شهريًا.

7,000 جنيه: 225 جنيهًا رسوم طلب شهريًا.

أما في حالة طلب مبلغ يتجاوز 4,500 جنيه، فيتم احتساب المصاريف الإدارية بناءً على شريحة ثابتة قيمتها 1,500 جنيه، مع إضافة 45 جنيهًا لكل شريحة إضافية.

كيف يستفيد أصحاب المعاشات من الخدمة؟

تمثل خدمة "سلفة المعاش" فرصة لأصحاب المعاشات للحصول على سيولة نقدية عند الحاجة، دون الانتظار حتى موعد الصرف الرسمي.

كما تساعد هذه الخدمة في تجنب اللجوء إلى الاقتراض من الآخرين، حيث يمكن للعميل الحصول على مبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف معاشه وسداده بطريقة مريحة على أقساط.

الهدف من الخدمة

يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهود البريد المصري لتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين قد يواجهون احتياجات مالية طارئة قبل موعد الصرف الرسمي.

وعلى الرغم من عدم صدور أي قرار رسمي بتبكير صرف معاشات إبريل ، إلا أن هذه الخدمة تتيح للمستفيدين خيارًا بديلًا يساعدهم في تلبية احتياجاتهم المالية بسهولة.