مواقيت الإفطار والصلاة في مطروح اليوم الجمعة 14 رمضان

يبحث المواطنون، بمحافظة مطروح عن مواقيت الصلاة في اليوم 14من أيام شهر رمضان، حيث تحظى مواقيت الصلاة بأهمية خاصة خلال الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الجمعة الموافق 14 مارس الحالي:

الفجر: 4:55 صباحًا

الشروق 6.22

الظهر: 12:20 مساءً

العصر: 3:45 مساءً

المغرب: 6:19 مساءً

العشاء: 7:37 مساءً

الامساك :4.55

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ افتتاح مسجد أولاد فرجاني بمنطقة القصر بحضور الشيخ حسن محمد عبد البصير عرفة وكيل الوزارة وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح و الشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة والشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات والشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة والشيخ إبراهيم محفوظ مدير إدارة أوقاف غرب

يأتي افتتاح مسجد أولاد فرجاني ضمن ستة مساجد تستقبل أوقاف مطروح شهر رمضان المبارك بافتتاحها ، وتبلغ مساحته ٤٠٠م وتم إحلاله وتجديده وتوسعته بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت خمسة ملايين جنيه

هنأ الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ أهالي المنطقة بافتتاح المسجد مع استقبال شهر رمضان الكريم ،ناقلا تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتهنئته لهم بافتتاح المسجد وحلول شهر رمضان الكريم ، لتبدأ اول صلاة بصلاة الجمعة وكذلك صلاة التراويح ،داعيا أن يكون المسجد منارة علم وتنوير

وافتتح مديرية أوقاف مطروح خمسة مساجد أخرى في الجمعة الأخيرة من أيام شهر شعبان وهي:-

مسجد طلحة بن عبيد الله بعلم الروم إدارة شرق مطروح بمساحة قدرها ٢٩٠ م وبتكلفة بلغت ثلاثة ملايين جنيه.

مسجد قباء بالضبعة بمساحة قدرها ٣٢٥ م وبتكلفة بلغت 4 ملايين.

مسجد الفتح جلال بإدارة أوقاف الضبعة بمساحة قدرها ٢٧٠ م وتمت صيانته بتكلفة بلغت 500 ألف جنيه.

مسجد الفاروق عمر بمنطقة ك ٤ بإدارة أوقاف غرب مطروح بمساحة قدرها ١٩٠ م وقد تم صيانته بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت مليون جنيه.

مسجد الفتح بالنجيلة بوسط البلد بإدارة النجيلة ٦٢٥م وتمت صيانته وبناء الدور الثاني بتكلفة بلغت ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه.

وبهذه المساجد التى افتتحت اليوم تكون مديرية أوقاف مطروح قد افتتحن عدد ١٥ مسجداً في العام الحالي ٢٠٢٥م.