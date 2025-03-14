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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

معرض فيصل للكتاب يحتفي باليوم العالمي للمرأة.. الليلة

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب
جمال عاشور

يشهد معرض فيصل الثالث عشر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء اليوم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تقام على هامش المعرض. وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة. 

وتعقد في التاسعة ونصف مساء، ندوة بعنوان «احتفالية اليوم العالمي للمرأة»، تشارك فيها، الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام كلية الآداب جامعة عين شمس ورئيس المنظمة العربية للحوار، والدكتورة سامية قدري، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب  جامعة عين  شمس، والكاتبة الصحفية ماجدة محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الجيزة، وتدير الندوة سهام عبد الحميد.

وتقام مساء غد السبت، ندوة دينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف بعنوان «فضل الدعاء في رمضان»، يلقيها فضيلة الشيخ/ محمود رفاعي زلط، ويديرها الكاتب الصحفي/ عبد الرحمن مؤمن.

ويشهد المعرض مجموعة من الفعاليات الفنية والورش المختلقة التي تقدم للأطفال وجمهور المعرض بشكل عام.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، افتتحا مساء أمس، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتاب، بأرض هيئة الكتاب بمنطقة الطالبية بشارع فيصل، بالتعاون مع محافظة الجيزة. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة.

يُعد معرض فيصل من الفعاليات الثقافية المهمة التي تحرص الوزارة على تنظيمها سنويًا خلال الشهر الكريم، لما يمثله من فرصة متميزة لنشر المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي بين المواطنين
ويقدم المعرض خصم 50% على إصدارات وزارة الثقافة المشاركة بالمعرض، في إطار جهود الوزارة لدعم القراءة وتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض مجموعة من دور النشر المصرية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، والمؤسسات المختلفة، وسور الأزبكية.
ويصاحب المعرض برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يُقام على هامشه طوال أيامه عقب الإفطار، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وزير الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الدكتور أحمد فؤاد هنو معرض فيصل الثالث عشر للكتاب

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