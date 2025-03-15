رئيس الوزراء يزور العاشر من رمضان ويتفقد مشروعات تنموية وصناعية وسكانية

ينفذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة في مدينة العاشر من رمضان، التابعة لمحافظة الشرقية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والصناعية والسكانية.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي أعمال تطوير وتوسعة بأحد مصانع الحديد والصلب كما سيتفقد أعمال المرافق والبنية الأساسية.

إسكان لمتوسطى الدخل

ويتفقد رئيس الوزراء عدد من الوحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ويسلم عقود للوحدات السكنية ويتفقد أيضا إسكان لشريحة متوسطى الدخل.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء عقب الجولة بالعاشر من رمضان بالانتقال إلى مدينة القاهرة الجديدة، لتفقد وكالة الفضاء المصرية.