طقس السبت: الأرصاد تحذر من شبورة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا السبت، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، أما ليلاً وفي الصباح يكون مائلا للبردة على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانآ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة الوادى الجديد، وفقلا بيان هيئة الأرصاد.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ارتفاع الموج ( 0.5-1.5) متر واتجاه الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج (1.5-2.5) متر واتجاه والرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية .

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات ومدن مصر.

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 31 18

6 أكتوبر 32 18

بنهــــا 30 19

دمنهور 30 18

وادى النطرون 31 17

كفر الشيخ 29 16

المنصورة 30 16

الزقازيق 30 17

شبين الكوم 30 16

طنطا 30 16

دمياط 28 16

بورسعيد 26 16

الإسماعيلية 31 16

السويس 30 15

العريش 27 16

رفح 26 17

رأس سدر 31 16

نخل 30 15

كاترين 26 10

الطور 33 18

طابا 30 18

شرم الشيخ 34 22

الإسكندرية 29 16

العلمين 29 16

مطروح 26 14

السلوم 29 13

سيوة 35 15

رأس غارب 34 21

الغردقة 35 21

سفاجا 34 22

مرسى علم 35 22

شلاتين 33 21

حلايب 29 20

أبو رماد 32 20

رأس حدربة 30 21

الفيوم 32 14

بني سويف 32 15

المنيا 33 14

أسيوط 34 15

سوهاج 35 15

قنا 36 16

الأقصر 36 17

أسوان 36 17

الوادى الجديد 37 17

أبوسمبل 34 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 36 26

المدينة المنورة 32 20

الرياض 28 14

المنامة 25 18

أبوظبى 29 19

الدوحة 29 18

الكويت 30 16

دمشق 27 09

بيروت 23 17

عمان 27 15

القدس 27 16

غزة 24 16

بغداد 28 10

مسقط 28 23

صنعاء 26 10

الخرطوم 38 24

طرابلس 29 18

تونس 23 11

الجزائر 16 10

الرباط 18 08