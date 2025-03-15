العثور على جثة مسن داخل منزله فى ميت غمر بالدقهلية

عثر عدد من الأهالى على جثة مسن داخل شقته بأحد المناطق بميت غمر بمحافظة الدقهلية

جثة مسن توفى منذ اسبوعين داخل منزله

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شخص داخل منزله بشارع الصاغة بميت غمر.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين وجود جثة منذ ايام.

كشف هوية المتوفى ويعانى من امراض مزمنه

بالفحص تبين ان المتوفى يدعى سعد .ط .ج 75 عاما وبإستدعاء اقاربه اكدوا انه يقيم بمفرده وانهم يأتون لزيارته كل فترة وانه يعانى من أمراض مزمنة .

تم نقل الجثة الى المستشفى وجار تحرير المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة.

