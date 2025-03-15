يستخدم صوته برقم مزيف.. بلاغ ضد منتحل شخصية مصطفى بكري| فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تعرضه لعملية انتحال شخصية من قبل أحد الأشخاص عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث قام هذا الشخص باستخدام صوته وتركيب رقم هاتف مزيف والتواصل مع المواطنين على أنه مصطفى بكري.

قال "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك شخص ينتحل شخصيتي، مستخدمًا صوتي مع رقم هاتف ليس رقمي، ويتحدث مع المواطنين باسمي وصفتي، وقد أبلغني أحد الأشخاص من منطقة شق الثعبان بهذه الواقعة.

وناشد الإعلامي أنه قام وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت من أجل تتبع الرقم المزيف وكشف هوية الشخص المسؤول عن عملية الانتحال.

وشدد بكري على خطورة هذه الممارسات، التي يمكن أن تؤدي إلى التضليل والاحتيال على المواطنين، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكب الواقعة، ومطالبًا الجميع بالتأكد من هوية أي شخص يدعي التواصل باسمه.

عملية الانتحال

وناشد الإعلامي أنه قام وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت من أجل تتبع الرقم المزيف وكشف هوية الشخص المسؤول عن عملية الانتحال.

وشدد بكري على خطورة هذه الممارسات، التي يمكن أن تؤدي إلى التضليل والاحتيال على المواطنين، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكب الواقعة، ومطالبًا الجميع بالتأكد من هوية أي شخص يدعي التواصل باسمه.