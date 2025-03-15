موعد مباراة مانشستر سيتى وبرايتون اليوم فى الدورى الإنجليزى

يخوض فريق مانشستر سيتى مباراة صعبة مساء اليوم السبت ضد نظيره فريق برايتون في بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، على ملعب "الاتحاد" فى الجولة التاسعة والعشرين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

وتُذاع المباراة بين مانشستر سيتي وبرايتون عبر مجموعة قنوات بين سبورتس المالك والناقل الحصري لكل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر، أن مانشستر سيتي يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، في حين يحتل برايتون المركز السابع برصيد 46 نقطة.