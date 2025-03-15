لاستكمال مشوار الكأس.. الزمالك في مواجهة صعبة أمام سموحة الليلة

يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام سموحة، اليوم السبت، في ربع نهائي بطولة كأس مصر، على أمل مواصلة مشواره نحو اللقب، بينما يسعى الفريق السكندري لتحقيق المفاجأة تحت قيادة مدربه أحمد سامي.

الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، تأهل لهذا الدور بعد فوزه على أبو قير للأسمدة (2-0) ثم تغلب بصعوبة على مودرن سبورت (2-1). أما سموحة، فاجتاز منتخب السويس وزد بنفس النتيجة (1-0) في طريقه إلى ربع النهائي.

تاريخيًا، تميل الكفة لصالح الزمالك، حيث تفوق على سموحة في مواجهات حاسمة بالكأس، أبرزها التتويج باللقب في نهائي 2014 و2018، إلى جانب انتصاره في نصف نهائي 2015 وثمن نهائي 2020.

الزمالك في اختبار صعب أمام سموحة بربع نهائي كأس مصر

يدخل الزمالك اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد أزمة مباراة القمة أمام الأهلي بالدوري، ويستعيد جهود محمود جهاد، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية ناصر منسي، في حين يعوّل الفريق على تألق أحمد سيد "زيزو" وخبرة عبد الله السعيد.

من جانبه، يطمح سموحة لاستعادة توازنه في الموسم الحالي وتحقيق إنجاز كبير بالإطاحة بالزمالك من البطولة، رغم تذبذب نتائجه في الدوري.