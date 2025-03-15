عمر مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي لفريقه خلال مواجهة برايتون، في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:
حراسة المرمى: أورتيجا.
خط الدفاع: روبن دياز، ريكو لويس، عبدالقادر خوسانوف، جفارديول.
خط الوسط: نيكو جونزاليس، إلكاي جوندوجان، سافيو.
خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جيريمي دوكو، عمر مرموش.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز السابع برصيد 46 نقطة.