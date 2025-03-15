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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: تكامل بين التنفيذيين والنواب لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن هناك تنسيقًا مستمرًا وتعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق استجابة سريعة لكافة المطالب والاحتياجات وأشار المحافظ إلى أن اللقاءات الدورية التي تعقدها المحافظة مع النواب تعزز من التكامل بين الجهود الحكومية والتشريعية وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظ الغربية يوجه بحل مشكلات المواطنين 

جاءت تصريحات المحافظ خلال اجتماعه الأسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والذي خُصص لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المواطنين واستعراض التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن اللقاء تناول عدة ملفات حيوية على رأسها تطوير مشروعات البنية التحتية بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية ودعم المستشفيات بالمعدات الطبية اللازمة وتحسين منظومة النقل والمواصلات ورصف الطرق ودعم العملية التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وتطوير المنشآت التعليمية إضافة إلى ملفات النظافة العامة والتوسع في المشروعات الاستثمارية التي تعود بالنفع على المواطنين.

محافظ الغربية:توجيهات فورية للأجهزة التنفيذية

وأشار المحافظ إلى أن جميع المقترحات والمشكلات التي طرحها النواب تمت مناقشتها بشفافية كاملة وتم إصدار توجيهات فورية للأجهزة التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأنها في أقرب وقت ممكن،وشدد اللواء أشرف الجندي على أن التعاون مع النواب ليس مجرد لقاءات شكلية بل هو جزء أساسي من استراتيجية العمل داخل المحافظة مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل الجماعي بين الجهاز التنفيذي والنواب.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات العامة مشددًا على أن هناك تكليفات واضحة للأجهزة التنفيذية بالتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين والعمل على توفير بيئة معيشية كريمة للجميع.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الجولات الميدانية واللقاءات المجتمعية لرصد المشكلات على أرض الواقع والتعامل معها بشكل سريع مؤكدًا أن التفاعل المباشر مع المواطنين هو أفضل وسيلة لتحسين الخدمات وضمان تنفيذ الحلول الفعالة.

كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات أمام المشروعات التنموية الجديدة مؤكدًا أن هذه اللقاءات تسهم بشكل كبير في حل الأزمات وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تشهد حاليًا طفرة تنموية في مختلف القطاعات وأن العمل مستمر لتنفيذ المزيد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين مشددًا على أن تكاتف الجهود بين التنفيذيين والنواب هو العامل الأساسي لتحقيق التنمية المنشودة.

ودعا المحافظ جميع الجهات المعنية إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والاستماع الدائم لشكاوى ومطالب المواطنين مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا في مسيرة التنمية والتطوير وفق رؤية واضحة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد محافظ الغربية أن هذه اللقاءات ستستمر بشكل دوري لمتابعة ما تم إنجازه من المشروعات ومناقشة أي مستجدات تتعلق بمتطلبات المواطنين لافتًا إلى أن العمل الميداني والمتابعة المستمرة هما السبيل لضمان تحقيق التحسين الفعلي في مستوى الخدمات داخل المحافظة.

تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة الغربية لتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية والتشريعية لضمان تحقيق خدمات أفضل للمواطنين وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .

محافظ الغربية ردع مخالفين حل مشكلات المواطنين تعاون التنفيذيين

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