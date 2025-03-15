بائع ذرة وأغرب اسم.. محمد رمضان يحقق أحلام البسطاء في مدفع رمضان| أبرز اللقطات

أذاعت قناة دي إم سي، اليوم السبت، حلقة جديدة من برنامج مدفع رمضان، للفنان محمد رمضان، والتي شهدت أحداثا مختلفة، نرصدها في سياق التقرير التالي.



أغرب اسم .. محمد رمضان يهدي 100 ألف جنيه لهذا الشخص

قدم الفنان محمد رمضان، حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، خلال الفقرة الأولى من البرنامج مبلغ 100 ألف جنيه لصاحب أي اسم غريب ومميز لم يسمعه قبل ذلك، وكان الفائز اسمه "بسنتي".



هيساعد بنت أخوه المتوفي.. محمد رمضان يهدي بائع ذرة مشوي 100 ألف جنيه

قدم الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، في الفقرة الأولى من البرنامج مبلغ 100 ألف جنيه لـ شخص من أسيوط يبيع ذرة مشوية في الشارع.

وقال البائع: “أول حاجه هعملها بالفلوس هطلَّع لله.. وبنت أخويا يتيمة وهساعدها في الزواج”.



إحنا بنحبك.. محمد رمضان يهدي 200 ألف جنيه في فقرة التليفون

منح الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، خلال فقرة التليفون، مبلغ 200 ألف جنيه لـ المواطن سعيد محمد، من محافظة الشرقية.

وأجرى محمد رمضان، اتصالا على الهواء مع رقم الهاتف، ليقوم رجل بالرد عليه، قائلا: "حضرتك الرقم غلط"، ليرد محمد رمضان قائلا: "إحنا قاصدين نكلم حضرتك مع حضرتك محمد رمضان الممثل".

ووجه الرجل حديثه لمحمد رمضان، قائلا: "إحنا بنحبك وبنحس فيك الناس الشعبية العاديين، وربنا يوفقك".

تليفون محمول.. محمد رمضان يحقق حلم مواطن من المنصورة: اكتب اللي أنت عاوزه وأنا أحققهولك

حقق الفنان محمد رمضان، خلال برنامج "مدفع رمضان"، اليوم، المُذاع على قناة "دي إم سي"، حلم فتاة، خلال الفقرة الثانية من البرنامج.

وقال محمد رمضان، عربية الفرحة ذهبت لمحافظة الدقهلية وتحديدا المنصورة، وجابت لنا أحلام هنختار منهم، وحلم هيتحقق دلوقتي وحلم هيتأجل للحلقة الأخيرة هيكسب ليلة العيد مليون جنيه بإذن الله.

وأعلن محمد رمضان، أن الفائز في هذه الفقرة مواطن من المنصورة، يدعى “السعيد زكريا أحمد بركات”، وحلمه هو تليفون محمول، ليعلق محمد رمضان، قائلا: ":"اكتب اللي أنت عاوزه وأنا أحققهولك".