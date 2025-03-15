حماس والجهاد الإسلامي تدينان العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن

أدانت حركة حماس، العدوان الجوي الأمريكي البريطاني الإجرامي الذي استهدف حيًا سكنيًا في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكدت الحركة أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعد اعتداءً على سيادة واستقرار اليمن.

وأعربت حماس عن تضامنها الكامل مع الشعب اليمني، مشيرة إلى أن هذا العدوان يأتي في وقت حساس، حيث يشهد اليمن تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة.

و ثمنت حماس الخطوات التي يتخذها الشعب اليمني دعماً لصمود الشعب الفلسطيني في غزة في مواجهة الحرب الإبادة التي يتعرض لها.

من جهة أخرى، أدانت حركة الجهاد الإسلامي أيضًا هذا العدوان الأمريكي البريطاني السافر على اليمن، معتبرة أن هذا الهجوم يأتي في سياق حماية الكيان الصهيوني المعتدي على حقوق الفلسطينيين، واعتداء على كل من يقف بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.