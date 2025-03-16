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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025| اهلا بالربيع

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

موعد انتهاء فصل الشتاء 2025، مع اعتدال الأجواء في جميع المحافظات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تشير الحسابات الفلكية إلى أن الشتاء الذي بدأ يوم 21 ديسمبر 2024 سيستمر لمدة 88 يومًا، سينتهي رسميًا يوم الخميس 20 مارس 2025.

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انتهاء فصل الشتاء 2025 رسميا 20 مارس

يبدأ فصل الربيع رسميًا يوم الجمعة 21 مارس وتشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، وتتلاشى الأجواء الشتوية القارسة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع الجاري بالتحديد يوم الثلاثاء المقبل.

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة
 

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ووفقا لخريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد، متوقع أن يكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة الأحد والإثنين، حيث ترتفع درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ33 درجة .

وأردفت، أنه بداية من يوم الأربعاء المقبل ستتغير مصادر الكتل الهوائية وتصبح شمالية قادمة من جنوب أوروبا، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهذا ينتج عنه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وأكدت أن درجة الحرارة أعلى من المعدلات في مثل هذه الفترة بمعدل 8 درجات، مضيفة أن الموجة الحالية طويلة عن المعتاد حيث سوف تصل إلى 6 أيام.

وأضافت أن درجة الحرارة تسجل 28 يوم الأربعاء، على أن تسجل يوم الخميس 25 درجة، موضحة أن هناك عودة للأجواء الطبيعية المعتدلة في النهار وتسجل أقل من 25 درجة والبرودة ملحوظة في فترات الليل.

وحذرت من المبالغة في تخفيف الملابس وارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل، حيث إنها موعدها بداية من مايو، حيث تشهد الفترة المقبلة حتى منتصف أبريل المقبل، تذبذبا في قيم درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن أجواء عيد الفطر المبارك ستكون شتوية حيث معتدل نهارا وبارد ليلا، ولذا فإن ملابس العيد تكون شتوية خفيفة أو خريفية ولكن ليست صيفية، وينصح اصطحاب الجاكيت خلال الخروج ليلا.

وقالت: هناك فرص لسقوط الأمطار على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، موضحة أن هناك نشاطا للرياح اليوم، يزيد الإحساس بالبرودة ليلا، ويكون مصحوبا بالرمال والأتربة نهارًا.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الاحد

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الأحد:

القاهرة
العظمى 33 درجة.
الصغرى 20 درجة.

الإسكندرية
العظمى 30 درجة.
الصغرى 18 درجة.

مطروح
العظمى 28 درجة.
الصغرى 16 درجة.

سوهاج
العظمى 36 درجة.
الصغرى 17 درجة.

قنا
العظمى 37 درجة.
الصغرى 17 درجة.

أسوان
العظمى 38 درجة.
الصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية فصل الشتاء 2025 انتهاء فصل الشتاء 2025

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