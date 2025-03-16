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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشرة الفن | عقد قران رنا رئيس .. بعد حصولها على الجنسية السعودية .. أبرز المعلومات عن الإعلامية ريم النجم

رنا رئيس وزوجها
رنا رئيس وزوجها
تقى الجيزاوي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية ..

رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها فى حفل عائلي | صور

احتفلت الفنانة رنا رئيس بعقد قرانها اليوم فى حفل عائلي وسط حضور الأهل والأقارب.

بعد حصولها على الجنسية السعودية .. أبرز المعلومات عن الإعلامية ريم النجم

تصدرت الإعلامية ريم النجم مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد حصولها الجواز السفر السعودي وذلك بعد سحب الجنسية الكويتية منها منذ عدة أشهر .

مسلسل جودر2 الحلقة 15 .. انتصار ياسر جلال على نور واسترداد كتاب الكنوز الأربعة

شهدت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل جودر2 العديد من الأحداث ومن أبرزها شرقة شواهي (نور اللبنانية) لكتاب تشغيل الكنوز الأربعة وقتل الشيخ عبدالله (عبدالعزيز مخيون).

مسلسل اخواتي الحلقة 15 .. جيهان الشماشرجي تصالح شقيقاتها ونيللي كريم تفتتح محل خاص بتأجير الفساتين السواريه

شهدت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل “اخواتي” العديد من الأحداث والتى من أبرزها ذهاب اخوات نجلاء (جيهان الشماشرجي) لها فى العرض ليسرقوا فستانها المليء بالألماظ الخاص بإدوارد (نبيل عيسي) والذى فشل فى تهريبه ويأخذ ادوارد الفستان بعد العرض .

رنا رئيس ريم النجم مسلسل اخواتي

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رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها فى حفل عائلي | صور

رنا رئيس وزوجها
رنا رئيس وزوجها
رنا رئيس وزوجها

بعد حصولها على الجنسية السعودية .. أبرز المعلومات عن الإعلامية ريم النجم

ريم النجم
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