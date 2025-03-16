استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون.. ثنائي المصري عيد وصبحي ضمن قائمة المنتخب

وصل النادى المصري كتاب رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد ضم ثنائي الفريق الأول للنادى احمد عيد وخالد صبحي لقائمة منتخب مصر .

ثنائي المصري أحمد عيد وخالد صبحي ضمن قائمة منتخب مصر

كان الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عن قائمة المنتخب لمعسكر شهر مارس الجاري والذي يخوض خلاله الفريق مباراتيه أمام منتخبي أثيوبيا وسيراليون بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتهم يومي الحادي والعشرين والخامس والعشرين من مارس الجاري على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية و ستاد القاهرة الدولي على الترتيب.



وضمت قائمة المنتخب 24 لاعبًا من بينهم ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحمد عيد وخالد صبحي.