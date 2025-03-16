تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد البنيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء أتدجيكو سامادو لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب بلاده.

جاء استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده كونه سيخوض مباراتيه بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 واللتين تجمعاه بمنتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا، حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس المقبل الموافق العشرين من مارس الجاري على ستاد موزيس مابيدا بمدينة دربان بجنوب أفريقيا ، فيما تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من مارس أيضا على ستاد فيليكس اوفوي بوانيي بالعاصمة الايفوارية أبيدجان.

استعدادًا لمباراتي زيمبابوي وجنوب أفريقيا بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2025 استدعاء لاعب المصري البنيني سامادو لمعسكر منتخب بلاده



كان اللاعب أتدجيكو سامادو والبالغ من العمر واحد وعشرين عامًا قد انضم لصفوف المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف نادي باني جانسي اف سي البنيني علمًا بأن اللاعب يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع وقد سبق للاعب الانضمام لعدد من التجمعات الماضية لمنتخب بلاده والذي يقوده الألماني جيرنوت روهر.