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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض في أسواق الوادي الجديد اليوم الأحد 16 مارس 2025

دواجن
دواجن
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، مع توافر كميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، وسط جهود حكومية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم في الوادي الجديد


وفقًا لأحدث التقارير الواردة من الأسواق المحلية، سجلت أسعار الدواجن على النحو التالي:

الفراخ البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 97 إلى 98 جنيهًا.
الفراخ الساسو (الحمراء): يبلغ سعر الكيلو في المزرعة بين 95 إلى 96 جنيهًا.
الفراخ البلدي: سجل سعر الكيلو في المزرعة حوالي 119 جنيهًا.
أسعار البيض اليوم في الوادي الجديد
شهدت أسعار البيض استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

كرتونة البيض الأبيض: حوالي 158 جنيهًا في المزرعة.
كرتونة البيض الأحمر: بسعر 160 جنيهًا في المزرعة.
كرتونة البيض البلدي: سجلت 187 جنيهًا في المزرعة.
جهود حكومية لضبط السوق وحماية المستهلك
تعمل مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك على مراقبة الأسواق بشكل دوري، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع من قبل التجار. كما تواصل الحكومة جهودها في دعم المزارعين وأصحاب المزارع من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، لضمان استمرار الإنتاج وعدم تأثر السوق بأي نقص في المعروض.

طرح كميات إضافية من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية
بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، ضخت الحكومة كميات إضافية من الدواجن والبيض عبر المنافذ الحكومية والمعارض الرمضانية، بأسعار مدعمة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وينصح الخبراء بضرورة شراء الاحتياجات الفعلية فقط، وعدم التخزين المفرط لتجنب رفع الأسعار بشكل مصطنع، خاصة مع استقرار المعروض حاليًا.

الوادى الجديد دواجن اسعار الاسواق توافر الدواجن

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