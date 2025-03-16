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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول
ليفربول
حمزة شعيب

يترقب عشاق نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم نجم وقائد منتخب مصر محمد صلاح، مباراة قوية ومثيرة اليوم أمام نيوكاسل يونايتد، على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2024-2025.

وتأتي هذه المباراة كفرصة للفريقين للتتويج باللقب وإسعاد جماهيرهما.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقنوات الناقلة:

 

التوقيت:6:30 مساءً بتوقيت مصر.

7:30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: تُبث المباراة عبر قناة bein Sports HD، مع تعليق المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي.

أداء الفريقين:

ليفربول: يتصدر الفريق ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه أرسنال، ويطمح في الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية وذلك بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا.  

نيوكاسل يونايتد: يسعى الفريق لتحقيق لقب كبير هذا الموسم، خاصة بعد تألقه تحت قيادة المدرب إيدي هاو.

تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل 

التقى الفريقان في 189 مباراة سابقة، حيث حقق ليفربول الفوز في 94 مباراة، بينما فاز نيوكاسل في 50 مباراة، وتعادل الفريقان في 45 مباراة.

 

تُعتبر مباراة النهائي محطة مهمة لكل من ليفربول ونيوكاسل، حيث يسعى الفريقان لتحقيق اللقب وإضافة إنجاز جديد إلى سجلاتهما. 

ويأتي ليفربول كأحد المرشحين الأقوى للفوز، خاصة مع وجود نجوم مثل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، بينما يطمح نيوكاسل إلى تحقيق مفاجأة بقيادة لاعبيه مثل ألكسندر إيزاك وبرونو جيمارايش.

ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية نيوكاسل يونايتد

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