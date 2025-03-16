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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

يصرف للمستحقين أول إبريل.. حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
معتز الخصوصي

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف معاشات إبريل سيكون بداية من يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن يستمر الصرف طوال الشهر.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2025

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال عدد من المنافذ المختلفة، وهي:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بجميع البنوك.
  • المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
  • مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.
  • منافذ فوري، والتي توفر إمكانية الصرف بسهولة وسرعة.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2025

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مستحقاتهم عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx .
  2. اختيار أيقونة صاحب معاش من القائمة الرئيسية.
  3. الضغط على الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.
  4. اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
  5. إدخال الرقم القومي في المكان المخصص.
  6. الضغط على أيقونة استعلام، لتظهر بيانات المعاش الخاصة بالمستخدم.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات الجمع بين أكثر من معاش.

حالات الجمع بين أكثر من معاش

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالات الجمع بين أكثر معاش.

وهذه الاستثناءات هي:

1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مُنتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

صرف معاشات إبريل معاشات إبريل موعد صرف معاشات إبريل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أصحاب المعاشات

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