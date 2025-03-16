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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانات رائدة لم يسبق لها مثيل.. فيفو تخطط لغزو الأسواق بـجهاز لوحي جديد

مواصفات جهاز فيفو Pad 4 Pro
مواصفات جهاز فيفو Pad 4 Pro
لمياء الياسين

يعد من المثير للاهتمام أن نرى معظم شركات تصنيع الأجهزة الصينية تُقوم بتجهيز أجهزة لوحية رائدة لبدء إطلاقها هذا العام وتعد أبرزها على الإطلاق جهاز فيفو Pad 4 Pro وهو حهاز لوحي جديد من المقرر  إطلاقه لشركة Oppo  الشهر المقبل وذلك بمعالج Snapdragon 8 Elite، والذي قد يُطرح بالتزامن مع هاتف X200 Ultra الذكي. 

ووفقا لموقع gizmochina.تعد أبرز التسريبات حول جهاز فيفو Pad 4 Pro أنه من المتوقع أن يأتي بشاشة LCD مقاس 13 بوصة وبدقة “3.1K”.

مواصفات  جهاز فيفو Pad 4 Pro 

على الجانب الآخر من المقرر أن يعمل  جهاز فيفو Pad 4 Pro  بمعالج Dimensity 9400 SoC، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8/12/16 جيجابايت.

أما عن الميزات الأخرى في جهاز فيفو Pad 4 Pro  احتوائه على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية بسعة 12,000 مللي أمبير/ساعة والتي تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 66 واط.

مواصفات  جهاز فيفو Pad 4 Pro 

بالنسبة للتخزين، فمن المتوقع أن يكون جهاز  Vivo Pad 4 Pro مزودًا بسعة تخزين تصل إلى حوالي 512GB، وذلك لتوفير مساحة كافية لتخزين كافة البيانات والملفات الكبيرة مثل بعض مقاطع الفيديو عالية الجودة و بعض الألعاب الكبيرة.

بطارية ضخمة وشحن سريع

على الجانب الآخر تعد من المزايا اللافتة أيضًا في جهاز Vivo Pad 4 Pro هي بطاريته الضخمة والتي تأتي بسعة 12,000mAh، وتعد تلك السعة مثالية لجهاز لوحي بهذا الحجم،  مع الاستخدام المكثف، 

وتعد من ضمن أبرز الميزات الأخرى  لجهاز  Vivo Pad 4 Pro أنه يدعم الشحن السريع وبقدرة 66W،  وقد يمكن إعادة شحن بطارية الجهاز وبشكل سريع في وقت قصير.

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