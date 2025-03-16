بإمكانات رائدة لم يسبق لها مثيل.. فيفو تخطط لغزو الأسواق بـجهاز لوحي جديد

يعد من المثير للاهتمام أن نرى معظم شركات تصنيع الأجهزة الصينية تُقوم بتجهيز أجهزة لوحية رائدة لبدء إطلاقها هذا العام وتعد أبرزها على الإطلاق جهاز فيفو Pad 4 Pro وهو حهاز لوحي جديد من المقرر إطلاقه لشركة Oppo الشهر المقبل وذلك بمعالج Snapdragon 8 Elite، والذي قد يُطرح بالتزامن مع هاتف X200 Ultra الذكي.

ووفقا لموقع gizmochina.تعد أبرز التسريبات حول جهاز فيفو Pad 4 Pro أنه من المتوقع أن يأتي بشاشة LCD مقاس 13 بوصة وبدقة “3.1K”.

مواصفات جهاز فيفو Pad 4 Pro

على الجانب الآخر من المقرر أن يعمل جهاز فيفو Pad 4 Pro بمعالج Dimensity 9400 SoC، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8/12/16 جيجابايت.

أما عن الميزات الأخرى في جهاز فيفو Pad 4 Pro احتوائه على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية بسعة 12,000 مللي أمبير/ساعة والتي تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 66 واط.

مواصفات جهاز فيفو Pad 4 Pro

بالنسبة للتخزين، فمن المتوقع أن يكون جهاز Vivo Pad 4 Pro مزودًا بسعة تخزين تصل إلى حوالي 512GB، وذلك لتوفير مساحة كافية لتخزين كافة البيانات والملفات الكبيرة مثل بعض مقاطع الفيديو عالية الجودة و بعض الألعاب الكبيرة.

بطارية ضخمة وشحن سريع

على الجانب الآخر تعد من المزايا اللافتة أيضًا في جهاز Vivo Pad 4 Pro هي بطاريته الضخمة والتي تأتي بسعة 12,000mAh، وتعد تلك السعة مثالية لجهاز لوحي بهذا الحجم، مع الاستخدام المكثف،

وتعد من ضمن أبرز الميزات الأخرى لجهاز Vivo Pad 4 Pro أنه يدعم الشحن السريع وبقدرة 66W، وقد يمكن إعادة شحن بطارية الجهاز وبشكل سريع في وقت قصير.