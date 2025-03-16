محمد عبدالوهاب: لما بروح الأهلي "الأمن" بيمشي ورايا.. وأتمنى عودة محمود طاهر

قال محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق،أنه لم يعد يذهب إلى أي فرع من فروع النادي خلال الفترة الأخيرة بسبب تفسير مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب ، الزيارة على أنها تخطيط مني لخوض الإنتخابات المقبلة.

وواصل عبد الوهاب في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة: حينما أتواجد في أي فرع من فروع الأهلي أتفاجئ بأن "أمن" النادي يتابعني في حركاتي ويرصد خطواتي وأسمعهم يتحدثون في "اللاسلكي" عن جميع تحركاتي لذا قررت عدم الذهاب مُجدداً للنادي منعاً لهذه التصرفات الصغيرة.

وأكد عضو مجلس الأهلي السابق أنه لا يتواصل مع أي عضو من المجلس الحالي ، مُعلقاً: "صُغيرين عليا" ، مشيراً إلى أنه لا يتحدث مع محمود الخطيب.



وتابع : الكابتن الخطيب بيغيّر تليفونه كل 6 أيام أما تليفوني لم يتغيّر منذ 35 عاماً ..لكن علاقتي به أنقطعت خلال أخر 7 سنوات ، ربما بسبب تواجدي مع المهندس محمود طاهر في الإنتخابات التي خاضها ضد المهندس إبراهيم المعلم.

وواصل: أتمنى عودة محمود طاهر لرئاسة الأهلي ..أتحدث معه كل فترة في هذا الأمر ، لو تواجد هو في الإنتخابات سأخوض إنتخابات الأهلي معه.

ويقدم البرنامج "النجوم في رمضان" الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي كل أحد وثلاثاء أسبوعيا في الشهر المبارك ويترأس تحريره الناقد الرياضي وليد قاسم.

وحقق برنامج النجوم في رمضان نجاحا كبيرا في مواسم سابقة عبر استضافة رموز الرياضة والكرة في مصر.