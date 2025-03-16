أنصار الله الحوثي تعلن تنفيذ هجوما على حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

قالت جماعة الحوثي، إن القوات الأمريكية شنت، خلال الساعات الماضية، أكثر من 47 غارة جوية استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجوف، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في حصيلة أولية.

وأعلنت جماعة الحوثي، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية المرافقة لها شمال البحر الأحمر، موضحةً أن الهجوم تم بـ 18 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا، إضافة إلى طائرات مسيّرة، في عملية مشتركة نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية.

القوات المسلحة اليمنية

وأكد البيان، أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردًا على ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي"، مشددة على استمرارها في فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية في مناطق العمليات المعلنة، حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

وختمت بالتأكيد على أن هذا الهجوم لن يزيد اليمن، شعبًا وجيشًا، إلا "ثباتًا وإيمانًا وصمودًا".