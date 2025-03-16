المداح الجزء الخامس الحلقة 17.. حمادة هلال ينجح فى إنقاذ عائلة سعيد

تمكن مسلسل المداح في جزئه الخامس، الحلقة 17، من تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضها، حيث كانت مليئة بالأحداث المثيرة والتطورات السريعة في القصة.

شهدت الحلقة 17 من مسلسل المداح، استمرار صابر الحقيقي (حمادة هلال) في البحث عن الحاج وفيق المزيف "الذي يلعب دوره (خالد الصاوي)، الذي في الواقع هو الملك الأحمر، وذلك بعد أن أخبرته والدته بأنه سيساعدها في السفر لأداء العمرة.

في الوقت نفسه، يتوجه صابر برفقة حازم إلى المنيا للبحث عن ناصرة. هناك، يكتشف صابر الفتنة التي أشعلها صابر المزيف الذي يتخذ هيئة فحيح ابنة إبليس، والتي أدت إلى تصاعد التوترات بين الأهالي.

صابر ينجح فى التدخل لانقاذ زوجة سعيد

خلال الأحداث، ينجح صابر في التدخل وإنقاذ زوجة سعيد "شقيق هلال" وابنه من الموت، بعدما ترك سعيد الغاز مفتوح في المنزل وأخذ ابنته وغادر، تاركًا زوجته وابنه في خطر الاختناق والانفجار.

بعد إنقاذهما، يكشف صابر الحقيقة ويبرئ زوجة سعيد من تهمة ممارسة السحر، التي كان قد لفقها لها صابر المزيف. وفي المقابل، يثبت أن ناصرة هي المتسببة في كل ما حدث، ويبدأ في محاولة إخراج الجن نائلة الذي يسيطر عليها.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.