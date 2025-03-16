محافظ الدقهلية يشارك بحفل إفطار دار أهالينا للمسنين بالمنصورة| صور

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إفطار دار ضيافة أهالينا لكبار السن بالمنصورة، لشهر رمضان، والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع جمعية رسالة بالمنصورة .

الإفطار تم بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والمهندس هشام المناوي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بالمنصورة، والدكتورة جهاد العتباني، مدير دار أهالينا لرعاية المسنين .

وعبر محافظ الدقهلية عن بالغ سعادته بمشاركته الإفطار مع كبار السن، قائلاً إن سعادتي لا توصف لتناول طعام الإفطار مع أهلي وعائلتي الكبيرة في دارهم، ولو أستطيع لتناولت الإفطار معهم كل يوم، فهذا شرف وفخر لنا جميعا، مؤكدا على أنه لا يدخر جهدا في توفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة لهم، ولجميع دور الرعاية وكبار السن.

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بين أهله من كبار السن بالدار في جلسة عائلية وتبادل الحديث معهم، مستمعا إليهم معبرا عن سعادته البالغة بالوجود معهم ومشاركتهم الإفطار اليوم، وأشاد بمستوى النظافة والرعاية والخدمات المقدمة في الدار.