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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد السيد يتوج ببرونزية بطولة الجائزة الكبرى لسيف المبارزة

محمد السيد
محمد السيد
ياسمين تيسير

توج محمد السيد لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة، ببرونزية بطولة الجائزة الكبرى لسيف المبارزة المقامة في المجر خلال الفترة ما بين 14 وحتى 16 مارس الجاري.


وحقق السيد  الفوز في مباراة ربع النهائي على نظيره بطل الولايات المتحدة الأمريكية صامويل إيمريك بنتيجة 15-10 قبل أن يخسر في نصف النهائي من بطل سويسرا إيان هاوري ليحصد برونزية البطولة.

مشوار السيد


وكان السيد قد افتتح مشواره بالبطولة بداية من دور الـ64 الرئيسي مباشرة، وذلك بفضل تصنيفه العالمي، حيث يحتل الآن المركز الثالث عالميًا.

وفاز السيد في دور الـ64 الرئيسي على نظيره بطل إيطاليا جياكومو باوليني بنتيجة 15-14ثم فاز في دور الـ32 على بطل هونج كونج هو فونج لاو بنتيجة 15-7 ثم الفوز على بطل لاعب اليابان أكيرا كوماتا بنتيجة 15-10 ليتأهل لربع النهائي قبل الفوز على بطل أمريكا.

محمد السيد المبارزه سلاح المبارزة

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