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نهاية مأساوية لـ معلمة المنيا.. وتوجيه عاجل من خلف الزناتي بشأن أسرتها
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نهاية مأساوية لـ معلمة المنيا.. وتوجيه عاجل من خلف الزناتي بشأن أسرتها

نقيب المعلمين خلف الزناتي
نقيب المعلمين خلف الزناتي
الديب أبوعلي

نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، معلمة المنيا، التي لقيت مصرعها إثر نشوب حريق هائل داخل منزلها في إحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، نتيجة انفجار أسطوانة غاز.

وقالت نقابة المعلمين، إنه تم نقل المعلمة "نيللي" التي تعمل بمدرسة الغرباوي للتعليم الابتدائي، إلى مستشفى المنيا الجامعي في محاولة لإنقاذها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها متأثرة بالإصابات البالغة التي لحقت بها من الحريق.

وفاة معلمة بمحافظة المنيا

كلف نقيب المعلمين، المهندس حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، وأمين النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، بسرعة تقديم الدعم والمساندة الكاملة لأسرة الفقيدة في هذا المصاب الأليم، ومتابعة كل الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية المطلوبة لأسرتها وتلبية جميع احتياجاتهم.

ولقيت معلمة مصرعها، إثر نشوب حريق داخل منزل في إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، فيما تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلاع حريق داخل منزل بإحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم اخماد الحريق والذي أسفر عن إصابة معلمة تم نقلها إلى مستشفى المنيا الجامعي قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة فور وصولها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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