التصريح بدفن 3 عناصر إجرامية عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة

قررت جهات التحقيق التصريح بدفن 3 عناصر إجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم بالقليوبية، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرة إجرامية تضم (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة يتزعمهم هارب من حكمين بالسجن المؤبد فى جنايتى "سرقة بالإكراه، مخدرات وسلاح نارى") بمحاولة جلب مواد مخدرة للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر "بدون ترخيص" متخذين من إحدى المناطق الزراعية بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق النيران تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وضُبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين، بودر"– 3 بنادق خرطوش– 3 فرد محلى – سيارة ملاكى "مبلغ بسرقتها").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة.



