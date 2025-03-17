طارق الشناوي: محمد فؤاد شتمني في أحد البرامج بألفاظ يحاسب عليها القانون

أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن الفنان مصطفى قمر هاجمني عشان آخر فيلم عمله معجبنيش، معلقا “ أنا شايف أن مصطفى في معركة مع الزمن ولم يعد في المقدمة وعليه أن يتعامل كما يتعامل أغلب جيله خاصة أن زمنه قد انتهى”.

وقال طارق الشناوي، خلال لقاء له لبرنامج “سابع سما”، عبر فضائية “النهار”، أن محمد فؤاد تراجع، مؤكدا أنه وتنفلت منه الكثير من العبارات التي فيها تجاوز ولا يستطيع تنقيه كلماته.

اشفقت عليه

وتابع الناقد الفني، أن محمد فؤاد شتمني مرة ف احد البرنامج بألفاظ يحاسب عليها القانون، ولكنه اشفقت عليه وشعرت أنه اخطأ في حق نفسه.