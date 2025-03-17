السكة الحديد تعلن تشغيل 10 قطارات إضافية في عيد الفطر.. الخطوط والمواعيد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل 10 قطارات إضافية على خطوط الوجه القبلي خلال عطلة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 25 من شهر مارس الجاري وحتى العاشر من شهر إبريل المُقبل، بحسب مصادر بالهيئة.



وأكدت هيئة السكة الحديد، في جداول تشغيل حصل "صدى البلد" على نسخه منها أنه يتم تشغيل قطار مخصوص تالجو برقم 2040 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10 إبريل 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 مساءً ويصل أسوان الساعة 8:10 صباحًا.



- اعتبارًا من يوم 26 مارس يتم تشغيل قطار مخصوص تالجو برقم 2041 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 11 إبريل، حيث يقوم من أسوان الساعة 16:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4:50 صباحًا.

تشغيل مخصوص مكيف رقم 1942/1943 بين القاهرة وأسوان

- اعتبارًا من يوم 25 مارس الجاري يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف إسباني مطور برقم 1942 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10 إبريل، حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا.

- اعتبارًا من يوم 26 مارس 2025 يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف إسباني مطور برقم 1943 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 11 إبريل، حيث يقوم من أسوان الساعة 18:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

تشغيل مخصوص مكيف رقم 1938/1939 بين القاهرة وأسوان

- اعتبارًا من يوم 25 مارس 2025 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1938 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10 إبريل، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:50 مساءً ويصل أسوان الساعة 10:05 صباحًا.

- اعتبارًا من يوم 26 مارس الجاري يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1939 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 11 إبريل 2025، حيث يقوم من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.

تشغيل قطاري 1940/1941 بين القاهرة وأسوان

- اعتبارًا من ليلة 25 و26 مارس 2025 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1940 من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة 10 و11 إبريل 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:35 صباحًا ويصل أسوان الساعة 12:3.0 ظهرًا.

- اعتبارًا من يوم 26 مارس 2025 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1941 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 11 إبريل 2025، حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:25 صباحًا.

تشغيل مخصوص مكيف رقم 1939/1937 بين الإسكندرية وأسوان

- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف بعربات VIP برقم 1936 من الإسكندرية إلى أسوان يوم 27 مارس حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 15:20 مساءً ويصل إلى أسوان الساعة 6:20 صباحًا.

- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف بعربات VIP برقم 1937 من أسوان إلى الإسكندرية يوم 3 إبريل 2025 حيث يقوم من أسوان الساعة

9:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 00:50 صباحًا.

