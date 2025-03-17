قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد تعلن تشغيل 10 قطارات إضافية في عيد الفطر.. الخطوط والمواعيد
ماذا يفعل من أكل أو شرب في نهار رمضان؟.. الإفتاء: أكمل صيامك بشرط
أسبوع حزين.. كيف تحول حلم تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية إلى كابوس؟
مصرع 37 شخصا جراء العواصف الشديدة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين
تفريغ الكاميرات في واقعة مضايقة الفتيات في بورسعيد
التعلم تحدد موعد امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب صفوف النقل بالمدارس
احذر| 10 أفعال في رمضان تنقص ثواب الصيام.. يقع فيها كثيرون بسهولة
حدث ليلا| آخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها.. القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس
كوريا الشمالية ترفض بيان مجموعة السبع وتهدد بتعزيز ترسانتها النووية
جنازة مهيبة لطبيب وعروسته| انقلبت بهما السيارة بالدقهلية.. صور
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في البنوك بمستهل اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تعلن تشغيل 10 قطارات إضافية في عيد الفطر.. الخطوط والمواعيد

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل 10 قطارات إضافية على خطوط الوجه القبلي خلال عطلة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 25 من شهر مارس الجاري وحتى العاشر من شهر إبريل المُقبل، بحسب مصادر بالهيئة.


وأكدت هيئة السكة الحديد، في جداول تشغيل حصل "صدى البلد" على نسخه منها أنه يتم تشغيل قطار مخصوص تالجو برقم 2040 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10 إبريل 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 مساءً ويصل أسوان الساعة 8:10 صباحًا.


- اعتبارًا من يوم 26 مارس يتم تشغيل قطار مخصوص تالجو برقم 2041 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 11 إبريل، حيث يقوم من أسوان الساعة 16:50 مساءً ويصل القاهرة الساعة 4:50 صباحًا.
تشغيل مخصوص مكيف رقم 1942/1943 بين القاهرة وأسوان
- اعتبارًا من يوم 25 مارس الجاري يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف إسباني مطور برقم 1942 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10 إبريل، حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا.
- اعتبارًا من يوم 26 مارس 2025 يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف إسباني مطور برقم 1943 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 11 إبريل، حيث يقوم من أسوان الساعة 18:00 مساءً ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.
تشغيل مخصوص مكيف رقم 1938/1939 بين القاهرة وأسوان
- اعتبارًا من يوم 25 مارس 2025 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1938 من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10 إبريل، حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:50 مساءً ويصل أسوان الساعة 10:05 صباحًا.
- اعتبارًا من يوم 26 مارس الجاري يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1939 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 11 إبريل 2025، حيث يقوم من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا.
تشغيل قطاري 1940/1941 بين القاهرة وأسوان
- اعتبارًا من ليلة 25 و26 مارس 2025 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1940 من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة 10 و11 إبريل 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:35 صباحًا ويصل أسوان الساعة 12:3.0 ظهرًا.
- اعتبارًا من يوم 26 مارس 2025 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1941 من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 11 إبريل 2025، حيث يقوم من أسوان الساعة 21:30 مساءً ويصل القاهرة الساعة 10:25 صباحًا.
تشغيل مخصوص مكيف رقم 1939/1937 بين الإسكندرية وأسوان
- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف بعربات VIP برقم 1936 من الإسكندرية إلى أسوان يوم 27 مارس حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 15:20 مساءً ويصل إلى أسوان الساعة 6:20 صباحًا.
- يتم تشغيل قطار مخصوص مكيف بعربات VIP برقم 1937 من أسوان إلى الإسكندرية يوم 3 إبريل 2025 حيث يقوم من أسوان الساعة
9:00 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 00:50 صباحًا.
 

الهيئة القومية لسكك حديد مص عيد الفطر المبارك تالجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم

التيك توكر بملابس نساء

كمين دهب.. ميكروباص بنات بمكياج كامل يحملون بطاقات مدون فيها النوع ذكر

التعدى على ضابط شرطة بقنا

القصة الكاملة للاعتداء على ضابط داخل محل بقنا.. والداخلية تصدر بيانا عاجلا

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

زود ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا في مصر

التعدى على ضابط شرطة بقنا

التعدي على ضابط شرطة.. حبس صاحب المحل والعامل في واقعة قنا

حالة الطقس

لا تنخدعوا.. انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد| وأمطار بتلك المناطق

الدكتور حمدي والدكتوره اسماء

عرسان الجنة .. أخر ما كتبته الطبيبة أسماء عن الوفاة قبل رحيلها في حادث مع خطيبها

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

الساعات الأشد قسوة في رمضان.. ارتفاع الحرارة لمستويات قياسية والأرصاد تحذر من هذا الفعل

ترشيحاتنا

برتوكول تعاون

لتحقيق التنمية المستدامة.. برتوكول بين بحوث الصحراء والمركز القومي لبحوث المياه

الدكتور محمد فهيم

أيام الحسوم.. توصيات عاجلة من الزراعة للمزارعين خلال الفترة المقبلة

مجمع كهنة

اجتماع مجمع كهنة إيبارشية بورسعيد بحضور الأنبا تادرس

فيديو

محمد رجب

اتجوزت ووالدتي عاشت معاناة بسببي.. محمد رجب يعلن زواجه من فنانة مشهورة

علا رامي

اتخذلت.. علا رامي تكشف سبب طلاقها من أبو الليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

المزيد