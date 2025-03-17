أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم 17 مارس 2025

يرصد صدي البلد تحديثًا جديدًا لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، بناءً على آخر التحديثات من البنك الأهلي المصري.

وتختلف أسعار العملات من يوم لآخر وفقًا للتقلبات في السوق المصري والعالمي.

أسعار العملات اليوم 17 مارس 2025

سعر الدولار الأمريكي:

للشراء: 50.54 جنيه

للبيع: 50.64 جنيه

سعر اليورو الأوروبي:

للشراء: 54.73 جنيه

للبيع: 55.25 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني:

للشراء: 65.25 جنيه

للبيع: 65.62 جنيه

سعر الدينار الكويتي:

للشراء: 163.29 جنيه

للبيع: 164.41 جنيه

سعر الريال السعودي:

للشراء: 13.42 جنيه

للبيع: 13.50 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي:

للشراء: 13.74 جنيه

للبيع: 13.78 جنيه

سعر الريال القطري:

للشراء: 12.82 جنيه

للبيع: 13.89 جنيه

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تتغير بشكل مستمر بناءً على حركة السوق، وتعد هذه الأسعار مرجعية في الكثير من المعاملات اليومية للمواطنين والمستثمرين.