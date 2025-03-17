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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دون ريجيم.. نصائح لإنقاص الوزن وتحسين الهضم

اكلات نباتية
اكلات نباتية
ريهام قدري

تكتسب وجبات الإفطار النباتية شعبية كبيرة في رمضان 2025، وذلك لأسباب عديدة وجيهة.

فوفقًا للخبراء، غالبًا ما تكون الأنظمة الغذائية النباتية غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، مما يُسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي ، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتحسين إدارة الوزن .

وخلال شهر رمضان، عندما يمر الجهاز الهضمي بتغيرات، يمكن أن تكون الوجبات النباتية الغنية بالألياف مفيدة بشكل خاص. هناك وعي متزايد بالفوائد الصحية والبيئية للأكل النباتي. يبحث الكثيرون عن بدائل صحية لوجبات الإفطار التقليدية، التي قد تكون أحيانًا دسمة وغنية بالدهون".

توصيات  لإفطار صحي نباتي:


1. إعطاء الأولوية للأطعمة الكاملة: ركز على الأطعمة النباتية الكاملة غير المعالجة، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور.

2. تأكد من تناول كمية كافية من البروتين: قم بإدراج الكثير من مصادر البروتين النباتي، مثل العدس والحمص والفاصوليا ، لدعم تعافي العضلات والشعور بالشبع.

3. ركّز على الألياف: الألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي وضبط مستوى السكر في الدم. أدرج أطعمة غنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضراوات، في وجبات الإفطار.

4. الدهون الصحية: قم بدمج الدهون الصحية من مصادر مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون.

5. الترطيب: كما هو الحال دائمًا، أعطِ الأولوية للترطيب عن طريق شرب كميات كبيرة من الماء، بالإضافة إلى تناول الفواكه والخضروات المرطبة.

6. الوجبات المتوازنة: تأكدي من أن الوجبات تحتوي على كمية متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

٧. فيتامين ب١٢: من الضروري جدًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا بالكامل التأكد من حصولهم على الكمية الكافية من فيتامين ب١٢. يمكن تحقيق ذلك من خلال الأطعمة المدعمة أو مكملات الفيتامينات.

أمثلة على أطباق الإفطار النباتية
شوربة العدس
كاري الحمص
طاجن الخضار
سلطة الكينوا مع الخضار المشوية
سلطة فواكه مع التمر والمكسرات

من خلال اتخاذ خيارات مدروسة وإعطاء الأولوية للأطعمة النباتية الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية، يمكن للأفراد الاستمتاع بوجبات إفطار نباتية صحية ومرضية تدعم صحتهم خلال شهر رمضان.

وجبات الإفطار شهر رمضان اكلات نباتية فقدان الوزن

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