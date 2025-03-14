يوم النوم العالمي.. نصائح الخبراء حول كيفية الحصول على أفضل نوم ليلي

يحتاج كل شخص الراحة والنوم وفي يوم الاحتفال باليوم العالمي للنوم، نُقدم لكم نصائح حول كيفية الحصول على أفضل نوم.

النوم بملابس فضفاضة ومريحة



تؤثر الملابس التي ترتديها أثناء النوم على طريقة نومك وجودته ووفقًا لتقرير صادر عن جامعة هارفارد، فإن النوم بملابس فضفاضة على مرتبة مريحة يُساعد من يعانون من الأرق.

كما أن ضبط درجة حرارة غرفة نومك على النحو الأمثل، ليس باردًا جدًا ولا حارًا جدًا، يُحسّن نومك.

حافظ على نظافة محيطك

غرفة نوم نظيفة ومرتبة ستجعلك أكثر راحةً عند محاولة النوم. قبل الذهاب إلى سريرك، نظّف الغرفة لمدة 5 دقائق رتّب طاولة الزينة، ورتّب أغطية السرير، ورتب ملابسك، وما إلى ذلك. هناك جانب آخر قد يغفله المرء وهو الأوساخ غير المرئية.

وفقًا لبحث دايسون العالمي لبيانات جودة الهواء الداخلي المتصلة، فإن أعلى مستويات تلوث الهواء الداخلي (PM2.5) تحدث بين الساعة 6 مساءً ومنتصف الليل. يمكن أن يساعدك شراء جهاز تنقية هواء على التحكم في كمية الملوثات التي تتعرض لها. يقول شون نافاردنام، مهندس التصميم: "إذا كنت تعاني من الربو أو الحساسية، فإن الهواء النظيف سيعزز بيئة صحية لنوم أفضل".

اغسل الوسائد والفراش بانتظام



قد يتراكم على سريرك الكثير من الأوساخ، مثل عث الغبار ومسببات الحساسية ووبر الحيوانات الأليفة. يمكن أن تؤوي أغطية الفراش وأغطية الوسائد حوالي 3 ملايين بكتيريا في أسبوع واحد فقط. تقول جوان كانغ، كبيرة الباحثين العلميين: "تبقى المهيجات غير المرئية المحمولة جوًا، مثل حبوب اللقاح والدخان والملوثات الضارة، عالقة في الهواء لفترة طويلة خلال الليل.

للحصول على غرفة نوم أكثر نظافة، يُزيل التنظيف والتنظيف بالمكنسة الكهربائية بانتظام أي غبار أو مسببات حساسية. اغسل أغطية الفراش أسبوعيًا بماء ساخن لا تقل درجة حرارته عن 140 درجة فهرنهايت لتقليل مسببات الحساسية وإزالة قشور الجلد المجهرية".