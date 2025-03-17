تعليم الوادى الجديد تعلن استكمال تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم عن بعد

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال فعاليات تصفيات المديرية للمسابقة الرمضانية حفظ القران الكريم والتى جرى الإعلان عنها مع بداية الشهر الكريم فى جميع الإدارات التعليمية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارات الموهوبين والتعلم الذكى والعلاقات العامة والإتصال السياسى بالمديرية.

إجراء التصفيات أون لاين

وقال وكيل تعليم الوادى الجديد، إنه تم إجراء التصفيات أون لاين تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب وينظم اللقاء مركز التطوير التكنولوجى وحضور لجنة التقييم المشكلة من المختصين بمديرية الأوقاف فضيلة الشيخ محمد ناصر أحمد ، إمام وخطيب ومدرس والشيخ محمد عبدالظاهر مسؤول شئون المساجد والإستعانة بالمختصين من توجيه عام اللغة العربية وتوجيه أول التربية الإجتماعية بالمديرية .

وأضاف وكيل تعليم المحافظة أنه تم الإنتهاء من تقييم المركز الأول من كل إدارة تعليمية فى المستوى الأول فى حفظ القرآن الكريم كاملا والمستوى الثانى فى حفظ نصف القرآن.

وتستأنف اللجنة أعمالها اليوم الإثنين لتقييم المركز الأول من كل إدارة تعليمية بالمستويات الثالث والرابع والخامس، مؤكدًا على أنه سيتم اختيار أفضل العناصر المتقدمة وفق ما تراه اللجنة المشكلة وإعلان المراكز الأولى فور اعتماد النتائج.