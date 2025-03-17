محافظ الغربية: لن نسمح بالفوضى.. ومستمرون في تحسين الخدمات وتحقيق بيئة نظيفة ومنظمة

وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتشجير ورفع الإشغالات في جميع مراكز ومدن المحافظة على مدار الساعة، لضمان بيئة نظيفة ومنظمة تليق بأهالي الغربية.

وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لإعادة الوجه الحضاري لمحافظة الغربية.

القضاء على التكدس العشوائي للمخلفات

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى القضاء على التكدس العشوائي للمخلفات ورفع كفاءة الخدمات العامة، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير في هذا الملف الحيوي.

وأشار اللواء الجندي إلى أن حملات النظافة لا تقتصر على إزالة المخلفات فقط، بل تشمل أيضًا تطوير منظومة جمع القمامة وتحسين كفاءة المعدات وتشجير الشوارع والميادين لتعزيز الجمال البصري وتحقيق بيئة مستدامة. وقال المحافظ في تصريحاته: “نسعى إلى جعل شوارع الغربية نموذجًا في النظافة والتنظيم، ونؤمن بأن المواطن شريك أساسي في هذه المنظومة، وندعو الجميع للتعاون للحفاظ على بيئتهم”.

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة

كما وجه محافظ الغربية بتنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة والأسواق التجارية لضمان تحقيق سيولة مرورية وتوفير بيئة حضارية للمواطنين، مؤكدًا أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم ودون تهاون. وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تتوقف عن تحسين مستوى الخدمات، وأن الحملات ستظل مستمرة يوميًا لضمان تنفيذ التوجيهات الفورية وتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أن الغربية تمضي بثبات نحو بيئة نظيفة ومنظمة تعكس تطلعات المواطنين وتدعم جهود التنمية المستدامة.