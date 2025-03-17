جامعة طنطا تنظم حفل الإفطار الرمضاني السنوي

نظمت جامعة طنطا اليوم حفل إفطار جماعي بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية والصحفية والإعلامية بمحافظة الغربية وعمداء ووكلاء الكليات والمديرين التنفيذيين للمراكز الرئيسية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ووكلاء الوزارات بمحافظة الغربية ولفيف من الصحفيين والاعلاميين.

أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته اليوم بحضور القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية والصحفية والاعلامية، في حفل الإفطار الرمضاني السنوي الذي تنظمه الجامعة، بما يمثله من تعزيز للقيم الإنسانية والاجتماعية التي تساهم في بناء مجتمع قوي ومتعاون، مشيداً بالتنظيم المتميز لفعاليات الحفل والأجواء الرمضانية التي تسود الجامعة، موجها الشكر للقائمين على تنظيم حفل الإفطار الرمضاني وخروجه بهذا الشكل اللائق الذي يعكس روح التضامن والمحبة بين أفراد مجتمع الجامعة.