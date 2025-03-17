موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. تفاصيل

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تتزايد التساؤلات حول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أجور القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور.

وفي هذا التقرير، نستعرض تفاصيل مواعيد صرف، الزيادات المقررة، وآليات تطبيقها وفقًا لقرارات الحكومة المصرية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين بالهيئات الحكومية سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس، بينما تم تحديد أيام 6، 9، و10 مارس لصرف المتأخرات.

وستكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصرف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة عبر المنظومة المالية الإلكترونية.

رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور.

كما سيتم رفع العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

ولأول مرة، سيتم تحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي) بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.

جدول الحد الأدنى للأجور ومرتبات شهر مارس 2025

الدرجة السادسة: 6000

الدرجة الخامسة: 6500

الدرجة الرابعة: 7000

الدرجة الثالثة: 7500

الدرجة الثانية: 8000

الدرجة الأولى: 8200

درجة المدير العام: 9200

الدرجة العالية: 10200

الدرجة الممتازة: 12200

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2025

يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتباتهم من خلال:

- فروع البنوك المختلفة.

- مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

- ماكينات الصرف الآلي (ATM).

زيادة مرتبات العاملين بالحكومة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن حزمة من الإجراءات لزيادة المرتبات بدءًا من السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الموظفين، وتشمل الإجراءات ما يلي:

زيادة الأجور بقيمة إجمالية تصل إلى 85 مليار جنيه.

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.

زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار 400 جنيه، لتصل إلى 1000 جنيه شهريًا.

علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين في الدولة.

تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.

تخصيص 500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

توفير مخصصات مالية للجهات الحكومية لتغطية احتياجاتها المالية.

زيادة المعاشات بنسبة 15% ابتداءً من يوليو 2025.

الزيادة في المرتب للدرجة السادسة تبلغ حوالي 1100 جنيه، وتصل إلى 1500 - 1600 جنيه للدرجات الأعلى.

وتعكس هذه الإجراءات الحكومية التزام الدولة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والمتقاعدين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.