رامز جلال عن فيفي عبده: معانا ومعاكم الراقصة التي دمرتها الفتة

وقعت الفنانة والراقصة فيفي عبده، ضحية مقلب برنامج " رامز إيلون مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وسخر رامز جلال من فيفي عبده :معانا ومعاكم الراقصة التي دمرتها الفتة واللي تفصل مني ستة واللي فضحانا في كل حتة".

وقال رامز جلال عن فيفي عبده : واصحوا معايا النهادرة حلقة الخطر مابتتعملش غير مع النجوم العزاز.. وحلقة النهاردة بمثابة تكريم لزبونة صاحبة أكبر كم من التيت في تاريخ الفضائيات ولسانها أطول من الطريق الدائري".

رامز ايلون مصر

يعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر، عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.