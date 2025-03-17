ترامب: إيران ستتحمّل مسؤولية أيّ هجمات يشنّها الحوثيون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين إن "كل طلقة يطلقها الحوثيون ستُعتبر من الآن فصاعدًا طلقة أطلقتها أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسؤولية وستتحمل العواقب، وستكون تلك العواقب وخيمة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الهجمات الحوثية كلها تنبع من إيران وعبر أسلحتها ولن ننخدع، مضيفا أن أي هجوم أو رد فعل من الحوثيين سيقابل برد أكبر.

وأعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الاثنين، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة في شمال البحر الأحمر.

وذكر يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "تم الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات".