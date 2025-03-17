مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

لقى شاب مصرعه، وأصيب شخصان آخران بإصابات مختلفة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الصحراوي الغربي في مدخل الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الصحراوي الغربي مدخل الفشن جنوب محافظة بنى سويف، أسفر عن مصرع شاب وإصابة شخصين آخرين بإصابات مختلفة، وتم التوجية بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصابين إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور انتقلت 3 من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفشن وسمسطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقلت سيارات الإسعاف كل من «فضل مدني» 20 سنة، مقيم بقرية البساتين، وبه اشتباه كسر بالزراع الأيمن، وفضل معوض، 45 سنة، مقيم بقرية العدوه بمحافظة المنيا، وبه كدمات بالجسم، إلى مستشفى الفشن المركزى، لتلقي العلاج اللازم لهما.

كما نقلت سيارات الإسعاف «حسين الطحاوي» 46 سنة، مقيم بقرية الشيخ مسعود مركز العدوة المنيا، جثة هامدة إلى مستشفى سمسطا المركزى ببنى سويف، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الحادث، وأسبابه، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.