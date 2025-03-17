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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فرصة تكسب 300 ألف جنيه.. حل سؤال حلقة رامز جلال وفيفي عبده اليوم

فيفي عبده
فيفي عبده

شهدت الحلقة السابعة عشر من برنامج المقالب الشهير رامز إيلون مصر الذي يقدمه الفنان رامز جلال، استضافة الفناة فيفي عبده، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي خلال عرض الحلقة .

ويبحث الكثير من المواطنين على سؤال حلقة رامز جلال اليوم ، وذلك من بدء شهر رمضان للحصول على الجائزة . 

إجابة سؤال رامز أيلون ماسك الحلقة 17

وبعد انتهاء الحلقة ، جاء سؤال الحلقة 17 من رامز أيلون ماسك للجمهور ضمن المسابقة اليومية هو :" ما هو لون عباية فيفي عبده ؟ ، مع إتاحة ثلاث إجابات للاختيار بينها: أصفر – برتقالي – ازرق 

وكانت الإجابة الصحيحة هي أزرق، وذلك ضمن مسابقة تتيح للمشاهدين فرصة الفوز بمبلغ 100 ألف جنيه عبر الرسائل النصية.

ومن المتوقع أن يتم اختيار 3 فائزين، حيث يحصل كل فائز على 100 ألف جنيه.

رامز جلال يفاجئ فيفي عبده بمقلب كهربائي في
فيفي عبده

رامز جلال يسخر من فيفي عبده 

 

وسخر رامز جلال من فيفي عبده  قائلاً :"معانا  ومعاكم الراقصة التي دمرتها الفتة واللي تفصل مني ستة واللي فضحانا في كل حتة".

وقال رامز جلال عن فيفي عبده : واصحوا معايا النهادرة حلقة الخطر  مابتتعملش غير مع النجوم العزاز.. وحلقة النهاردة بمثابة تكريم لزبونة صاحبة أكبر كم من التيت في تاريخ الفضائيات ولسانها أطول من الطريق الدائري".

وسخر الفنان رامز جلال من ملابس الفنانة والراقصة فيفي عبده، قائلا:" إيه اللي لبساه ده دي لابسة فراشة.. معانا المعلمة أنهار صاحبة معامل المورتة في الغورية".

جائزة رامز جلال

ويمكن للجمهور المشاركة في المسابقة عبر إرسال رسالة نصية تتضمن رمز الإجابة الصحيحة، وذلكللدخول في السحب على جائزة تصل إلى 100 ألف جنيه، حيث يتم توزيع 300 ألف جنيه على ثلاثةفائزين في كل حلقة طوال الشهر.

موعد عرض برنامج رامز إيلون مصر والقناة الناقلة  

يعرض البرنامج يوميا بعد أذان المغرب مباشرة عبر قناة MBC مصر، وفقا للمواعيد التالية: 

الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة 

الساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية

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