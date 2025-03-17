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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تصدر أغنية إنتي الوحش الترند بمسلسل العتاولة.. حمادة مجدي يرد على الانتقادات

حمادة مجدي
حمادة مجدي
أوركيد سامي

تحدث المطرب حمادة مجدي عن أغنية " إنتي الوحش" التي قدمها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضمن أحداث مسلسل العتاولة الجزء الثاني الي يعرض حالياً في مارثون دراما رمضان 2025

وقال حمادة مجدي ، ل صدي البلد ", المخرج أحمد عبد موسي   اقترح التعاون بيني انا و حسن شاكوش للمرة الثانية بعد نجاح التعاون بينا في أغنية  بسكوتية مقرمشة و قنبلة الجيل ، الحمد لله علي النجاح الكبير في ال 3 اغاني ، انا و شاكوش وشنا حلو علي بعض و في كمياء بينا في الشغل " الحمدلله  الاغاني عجبة الناس "


و اضاف حمادة مجدي "أغنية انتي الوحش و قنبلة الجيل مختلفين عن بعض  


و إستطرد حمادة مجدي" انا مستغرب من  الانتقادات  بسبب دور  الفنانة مي القاضي و القيام بدور راقصة ، و لكن دا بسبب نجاح المسلسل و الاغنية و لكن الحمدلله الاغنية و   نالت اعجاب الجمهور 

 يذكر أن يشارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال  من الجزء الأول من المسلسل، وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الإتربي، مريم الجندي، زينب العبد  ، مصطفى ابو سريع 

 وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2، مجموعة من الأبطال الجدد، منهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، و غيرهم كثير من النجوم والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.


https://youtube.com/shorts/MgfeYqMNe5o?si=npZZA89pEKK3qYCw

اخبار الفن نجوم الفن حمادة مجدي مسلسل العتاولة

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