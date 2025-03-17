بعد تصدر أغنية إنتي الوحش الترند بمسلسل العتاولة.. حمادة مجدي يرد على الانتقادات

تحدث المطرب حمادة مجدي عن أغنية " إنتي الوحش" التي قدمها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضمن أحداث مسلسل العتاولة الجزء الثاني الي يعرض حالياً في مارثون دراما رمضان 2025

وقال حمادة مجدي ، ل صدي البلد ", المخرج أحمد عبد موسي اقترح التعاون بيني انا و حسن شاكوش للمرة الثانية بعد نجاح التعاون بينا في أغنية بسكوتية مقرمشة و قنبلة الجيل ، الحمد لله علي النجاح الكبير في ال 3 اغاني ، انا و شاكوش وشنا حلو علي بعض و في كمياء بينا في الشغل " الحمدلله الاغاني عجبة الناس "



و اضاف حمادة مجدي "أغنية انتي الوحش و قنبلة الجيل مختلفين عن بعض



و إستطرد حمادة مجدي" انا مستغرب من الانتقادات بسبب دور الفنانة مي القاضي و القيام بدور راقصة ، و لكن دا بسبب نجاح المسلسل و الاغنية و لكن الحمدلله الاغنية و نالت اعجاب الجمهور

يذكر أن يشارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال من الجزء الأول من المسلسل، وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الإتربي، مريم الجندي، زينب العبد ، مصطفى ابو سريع

وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2، مجموعة من الأبطال الجدد، منهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، و غيرهم كثير من النجوم والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.



https://youtube.com/shorts/MgfeYqMNe5o?si=npZZA89pEKK3qYCw