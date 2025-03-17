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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تسيير طريق الواحات بعد رفع آثار حادث أتوبيس.. صور

تسيير طريق الواحات بعد رفع آثار حادث اتوبيس ايجي باص
تسيير طريق الواحات بعد رفع آثار حادث اتوبيس ايجي باص
ندى سويفى

رفعت أوناش المرور آثار انقلاب اتوبيس رحلات من أعلى طريق الواحات بعد انقلابه ومصرع ٣ أشخاص وإصابة ٢٠ آخرين.

وأعاد رجال المرور تسيير الحركة المرورية مرة أخرى بعد نقل سيارات الاسعاف للمصابين جميعا الى المستشفى.

وشهد طريق الواحات مساء اليوم الاثنين حادث مروع راح ضحيته ٢٣ ضحية بينهم ٣ متوفين و٢٠ مصابين اثر انقلاب اتوبيس رحلات متجه من القاهرة الى الواحات البحرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى طريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث مرورى، على طريق الواحات وهرعت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص  ان الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب مينى باص أعلى الطريق في منطقة الكيلو ١٣٥ طريق الواحات في مدخل الفرافرة وأسفر عن مصرع ٣ اشخاص واصابة ٢٠ آخرين من ركاب اتوبيس ايجي باص.


تم نقل المصابين الى  المستشفى ورفع آثار الحادث من الطريق.

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