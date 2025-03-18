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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-3-2025

اسعار الذهب
اسعار الذهب
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-3-2025، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 4834 جنيها للبيع و4811 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 33840 جنيها للبيع و33680 جنيها للشراء، مما يعكس استمرار الطلب على المعدن الأصفر في السوق المحلي.

أسعار أعيرة الذهب المختلفة:

سعر الذهب عيار 24 سجل 4834 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 سجل 4431 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 سجل 4230 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 سجل 3626 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 سجل 2820 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 سجل 2417 جنيها.

تحركات الذهب 

سعر الذهب عيار 24: 

رمز النقاء عيار 24، معروف بصفائه العالي، سجل اليوم 4834 جنيها للبيع و4811 جنيها للشراء، ويُعتبر الخيار الأول للمستثمرين الذين يسعون إلى حماية قيمة مدخراتهم.

الذهب عيار 22: 

التوازن بين الجودة والقيمة سجل الذهب عيار 22 حوالي 4431 جنيها للبيع و4410 جنيهات للشراء، مما يجعله أحد الخيارات المفضلة لدى العديد من المشترين الباحثين عن توازن بين الجودة والسعر.

ذهب عيار 21: 

الأكثر شهرة باعتباره الأكثر انتشاراً في السوق المصرية، سجل عيار 21 سعراً قدره 4230 جنيها للبيع و4210 جنيهات للشراء، مما يعكس استمرارية شعبيته بين المواطنين.

عيار 18: 

الاختيار المناسب للأناقة سجل الذهب عيار 18 اليوم 3626 جنيها للبيع و3609 جنيهات للشراء، ويُعتبر خياراً مفضلاً للمقبلين على شراء الحُلي ذات التصميمات العصرية.

أسعار الذهب في السوق المصرية تعكس تأثير العوامل المحلية والدولية على حركة المعدن النفيس، ومع استمرار تغيرات السوق، يظل الذهب خياراً أساسياً للمستثمرين والمستهلكين الباحثين عن الأمان والاستثمار المضمون.

أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 22

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