وزير الرياضة يدعم منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وسيراليون |صور

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مران منتخب مصر اليوم الإثنين، لدعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني، قبل مباراتيه المرتقبتين أمام إثيوبيا وسيراليون، المقرر إقامتهما يومي 21 و25 مارس الحالي، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتواجد صبحي بحضور هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، حيث أكد على ثقته الكاملة في الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر لتحقيق الفوز في المواجهتين، ومواصلة تصدر المجموعة الأولى، مشددًا على أهمية إسعاد الجماهير المصرية والتأهل إلى المونديال.



منتخب مصر يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد، فيما يواصل استعداداته للمباراتين بتدريبات يومية في استاد القاهرة، قبل السفر إلى المغرب يوم 18 مارس لملاقاة منتخب إثيوبيا.