لهذا السبب.. نجم الأهلي السابق يرفض انضمام زيزو للقلعة الحمراء

طالب محمود أبوالدهب، نجم النادي الأهلي السابق، بضم إبراهيم عادل، نجم فريق بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وقبل كأس العالم للأندية 2025.



وقال أبوالدهب في تصريحات تلفزيونية "في لاعيبة كتير جدا، لكن أنا شايف إن إبراهيم عادل كويس جدا، وأنا ضد إن زيزو يروح النادي الأهلي في الوقت الحالي".

وأضاف: "بلاش تعصب، وسيبوا زيزو لنادي الزمالك، لأنه زملكاوي وبيحب نادي الزمالك، وجماهير الزمالك بتحب زيزو".



ويستعد الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية 2025، المقرر إقامته في أمريكا، ويقع المارد الأحمر في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.