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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اقتراب أحمد الشيخ من العودة إلى التدريبات الجماعية للإسماعيلي

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
رباب الهواري

يقترب أحمد الشيخ، لاعب وسط الإسماعيلي، من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لخوض المباريات المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر والدوري العام، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وكان الشيخ قد خضع لجراحة ناجحة في الركبة، تسببت في ابتعاده عن المشاركة مع الدراويش منذ نهاية الموسم الماضي، بالإضافة إلى غيابه عن الدور الأول من الموسم الحالي بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية. وخلال فترة التأهيل، سافر اللاعب عدة مرات إلى قطر للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة البرنامج العلاجي لضمان عدم تكرار الإصابة.

ومؤخرًا، بدأ الشيخ في العودة التدريجية إلى التدريبات، حيث شارك في الجري حول الملعب وأداء بعض التمارين البدنية داخل صالة الجيم. ومن المقرر أن ينضم إلى التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوع، ولكن دون الالتحامات، على أن يتم دمجه تدريجيًا حتى يصبح جاهزًا تمامًا للمشاركة في المباريات الرسمية.

ويقترب اللاعب من دخول قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري، وفقًا لمدى استجابته للبرنامج التأهيلي خلال الأيام المقبلة. وفي الوقت نفسه، يواصل الفريق استعداداته لمواجهة بيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، المقررة إقامتها يوم الأحد المقبل.

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